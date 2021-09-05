"عامان دون دخل" .. إعلامي يشكو انقطاع رزقه بسبب النصر
خرج الإعلامي الرياضي سعيد آل عامر لطلب المساعدة بعد ضيق حاله، نظرًا لمنعه عن العمل قبل عامين، لإثنائه على نادي النصر السعودي.
آل عامر كان مقدمًا لبرنامج "كلام تويتر" بقناة "22 الفضائية"، قبل سنوات، لكنه توقف فجأة عن العمل، مرجعًا سبب إبعاده إلى الحديث عن عالمية النصر.
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توقف الإعلامي الرياضي عن العمل دفعه للخروج لطلب المساعدة من متابعيه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصةً وأنه لم يعد لديه مصدر رزق للإنفاق على أبنائه منذ عامين، على حد قوله.
وكتب آل عامر، عبر "تويتر": "حسبي الله ونعم الوكيل الكل يعلم ماحصل لي من ظلمي وابعادي عن برنامجي بدون حق مع العلم أنني منصف ل جميع الأنديه ولأني ذكرت ان النصر هو الاصل في الوصول الاول للعالميه وهذا مقصدي وللأسف فهم بطريقتهم".
وأضاف: "اليوم قطع رزقي ورزق ابنائي ومن سنتين لادخل ولاوظيفه الي له استطاعه يتواصل معي خاص".
النصر أول نادٍ سعودي يشارك في كأس العالم للأندية بأول نسخ المونديال عام 2000، لكنه ودع من دور المجموعات.
العالمي وقتها تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1، ثم فاز أمام الرجاء المغربي 4-3، وأخيرًا هُزم أمام كورينثيانز البرازيلي 2-0، ليخرج محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط فقط.
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