طائرة خاصة تنقل النصر لمواجهة ضمك في كأس ملك السعودية

النصر يبحث عن التأهل لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

واصل النصر السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة ضمك في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد قررت إدارة النادي تجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق لملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

النصر سيحل ضيفًا على ضمك يوم غدٍ الثلاثاء في المحالة ضمن مباريات ثمن نهائي كأس ملك السعودية التي انطلقت اليوم الإثنين بمباراة شهدت مفاجأة كبرى وهي انتصار أبها على التعاون حامل لقب البطولة.

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وأجرى النصر تدريبه الأخير في الرياض استعدادًا للمباراة، وقد شهد عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة التي طبقها المدرب روي فيتوريا مع اللاعبين.

واختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب جرب المدرب البرتغالي خلالها أسلوب اللعب الذي سيتبعه أمام ضمك، قبل أن يُلقي كلمة على اللاعبين حول المرحلة الحالية وأهميتها في مسار الموسم.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، ويُطارده الأهلي صاحب الـ23 نقطة من 11 مباراة، وهناك الهلال صاحب الـ20 نقطة من 9 مباريات فقط.