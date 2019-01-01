عبد الله مادو: مواجهة ضمك من أصعب مباريات الموسم

العالمي عاد بريمونتادا رباعية في الشوط الثاني بعدما كان متأخرًا بثنائية

عاب عبد الله مادو؛ مدافع النصر السعودي، على فريقه الدخول دون تركيز لمواجهة ضمك، واصفًا اللقاء بواحدة من أصعب مباريات الموسم.

العالمي التقى بضمك اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد النصر للقاء بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بثنائية نظيفة، ليسجل رباعية في الشوط الثاني، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله "هاتريك" ويحيى الشهري، ليتأهل إلى دور الـ8. (طالع تقرير المباراة)

وقال مادو، خلال تصريحاته لقناة "الرياضية السعودية": "الحمد لله على الفوز، مباراة كانت صعبة للغاية، ربما هي من أصعب مباريات الموسم، الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل".

وأضاف: "مثل هذه المباريات يجب أن ندخلها بكل جدية، ونحن أخطأنا بالدخول دون تركيز في البداية، لكن الحمد لله تمكننا من التعويض بالشوط الثاني".

بسؤاله عن تجول مازن أبو شرارة؛ صاحب هدفي ضمك في اللقاء، في الثلث الأخير من مرمى العالمي، علق: "سنحت له فرصتين وتمكن من الاستفادة منها، نتمنى تعديل الأخطاء في المباريات المقبلة".

يذكر أنه حتى الآن تأهل أبها فقط إلى دور الـ8 بعدما أطاح بالتعاون بالفوز بهدف وحيد، على أن تُستكمل مباريات هذا الدور بداية من الأول من يناير المقبل.