النصر ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

النصر 4×1 الشباب

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بطاقة صفراء للاعب بانيجا بعد تدخل قوي على عسيري

68' خطيررررررررة للنصر، تسديدة من النجعي، يصدها القرني، ترتد وتصل إلى عسيري الذي يسددها قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات

66' فرصة للنصر، محاولة من ماشاريبوف ولكن الكرة تضيع على العالمي

54' جووووووووووووووووووووووووووووول تركي العمار يقلص الفارق للشباب بتسديدة قوووية على يسار بخاري

49' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يسجل الرابع للنصر بعد تسديدة قوووية على يسار القرني

بداية الشوط الثاني

تبديلين للشباب قبل بداية الشوط الثاني بدخول القحطاني والعابد

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الشباب بثلاثية نظيفة

45' خطيرررررة للشباب، هتان باهبري يراوغ ويلعب عرررضية ولكن الشمري يشتت الكرة بصعوبة

41' أوووووووووووه عبد الإله العمري يحرم الشباب من الهدف الأول وينقذ هدف محقق من على خط المرمى

38' تسديدة قوووية من تاليسكا ولكن القرني يمسك بالكرة

32' جووووووووووووووووووووووووووووووول الصليهم يسجل الثالث للنصر بعد تسديدة قوووية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشِباك على يمين القرني

30' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يسجل الهدف الثاني للنصر بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين القرني

27' ركلة جزااااااااء للنصر السعودي

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الإله العمري يسجل الهدف الأول للنصر، ركنية للنصر يلعبها ماشاريبوف وتصل إلى العمري ورأسية قووية يفشل القرني في التصدي لها وتسكن المرمى

16' عررضية من النجعي ولكن دفاع الشباب يشتت الكرة لركنية

13' تسديدة قوووية من لوسيانو فييتو ولكن أمين بخاري يمسك بالكرة

9' بطاقة صفراء للاعب الشباب ندياي بعد تدخل قوي على أنسيلمو

5' سيطرة واستحواذ في بداية المباراة من جانب النصر

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

الصليهمم - أنسيلمو

سامي النجعي - ماشاريبوف - خالد الغنام

تاليسكا

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - متعب الحربي

ألفريد ندياي - باولينيو - إيفر بانيجا

كارلوس جونيور - هتان باهبري - لوسيانو فييتو

يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويأتي خلف الهلال بنقطة ولكن العالمي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل الشباب الترتيب الرابع وفي جعبته 47 نقطة، ويسعى للفوز لتخطي النصر في جدول الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة بين الشباب والنصر، والتي تقام ضمن إطار مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود.