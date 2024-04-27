النصر ضد الخليج | العالمي ينجو من لعنة البيانات.. وسيفرينو يثبت صحة نظرية كاسترو

الطريقة الجديد تبدأ في إثبات فاعليتها مع النصر

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نجح نادي النصر في تحقيق الفوز على نظيره الخليج، ليُثبت صحة نظرية المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وأيضًا ينجو بنفسه من لعنة البيانات.

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وفاز النصر على الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النصر ينجو من لعنة "البيانات"

أصابت لعنة البيانات التي صدرت مؤخرًا من الأندية اعتراضًا على تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال، كلًا من "الاتحاد والأهلي"، حيث تعرض كلًا منهما للهزيمة.

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وتلقى الأهلي الخسارة على يد الرياض بهدفين مقابل هدف، بينما خسر الاتحاد على يد الشباب بثلاثية مقابل هدف واحد، بالجولة 29 منافسات دوري روشن.

ولكن النصر نجى بصعوبة من لعنة الأندية أصحاب البيانات، بعد الفوز بهدف دون رد على الخليج، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في الدمام.

الطريقة الجديدة بدأت في النجاح

في مباراة النصر ضد الهلال بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، قرر البرتغالي لويس كاسترو أن يُغير طريقة اللعب، بالاعتماد على 3 مدافعين، وتطبيق طريقة 3-4-1-2، بهدف حل المشاكل الدفاعية.

ولكن تلقى النصر أمام الهلال هدفين، واستمر كاسترو على نفس الطريقة ليلعب النصر مباراته ضد الفيحاء في دوري روشن، لتتلقى شباكه هدفًا واحدًا بالمباراة التي انتصر فيها 3-1.

وعلى الرغم من عدم الحفاظ على الشباك نظيفة في المباراتين، اعتمد النصر بقيادة فيتور سيرفينو المدرب المساعد على نفس الطريقة التي بدأها كاسترو بنفسه أمام الخليج، ليبدأ يجني العالمي ثمار تغيير الأسلوب الدفاعي، ويخرج دون استقبال أهداف "كلين شيت" لأول مرة.

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