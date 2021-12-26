النصر ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

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النصر 2×1 الحزم

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79' ضغط من الحزم بحثًا عن هدف التعادل

69' أووووووووه خطيرررة للنصر وتصدي رائع للحارس داوود سعيد، عرررضية رائعة من ماشاريبوف إلى سلطان الغنام الذي يسدد بقوة ولكن حارس الحزم يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

64' هدف ملغي للنصر سجله النجعي، بسبب وجود تسلل على أبو بكر في بداية الهجمة

تبديلين للنصر بدخول مارتينيز وأنسيلمو وخروج كلا من علي الحسن وخالد الغنام

56' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تياجو رودريجيس يقلص الفارق للحزم، بعد أن استغل خروج عبدلله ولعب الكرة من فوق حارس النصر بشكل جميل، هدف في توقيت رائع للضيوف

51' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول أبو بكر يسجل الهدف الثاني للنصر، تمريرة رائعة من النجعي إلى الكاميروني الذي سدد الكرة بقوة في شِباك الحزم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الحزم بهدف نظيف سجله خالد الغنام

44' تمريرات متبادلة جميلة بين أبو بكر والحسن، الذي يراوغ ويسدد! ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

40' عرررضية خطيرررة من الجهة اليمنى للحزم، الكرة تصل إلى أولا جون الذي يحاول المراوغة ولكن العمري يتدخل وينقذ الموقف، وسط مطالبات من الهولندي باحتساب ركلة جزاء

38' تسديدة قووية من عبد الرحمن الدخيل ولكنها بعيدة عن المرمى، ضربة مرمى للنصر

35' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

25' الحزم يستحوذ على الكرة ويبحث عن تسجيل التعادل

19' تعطل اللعب لإصابة أبو بكر بعد التحامه مع العبيد مدافع الحزم

17' فاصل مهاري جميل من لاعبي النصر، الكرة تصل إلى أبو بكر وتطول عليه، يحاول اللحاق بها ولكنه يرتكب خطأ على لاعب الحزم

15' الحكم السلوفاكي يحتسب الهدف بعد أن تم مراجعته عبر تقنية الفار

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للنصر، أبو بكر يراوغ كل دفاع الحزم، قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى خالد الغنام الذي سددها في الشِباك الخالية بسهولة

10' تسديدة قوية من النجعي من خارج منطقة الجزاء، ولكن تسديدته ترتطم في زميله أبو بكر

6' سيطرة سلبية على الكرة من جانب فريق الحزم

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-4-2

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خالد الغنام - عبدلله الخيبري - علي الحسن - سامي النجعي

فينسنت أبو بكر - جلال الدين ماشاريبوف

تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-1-4-1

داوود السعيد

فهد العبيد - أليسون فيريرا - عبد الرحمن الدخيل - فرحان العازمي

أحمد الجويد

أولا جون - تياجو رودريجيس - سعود زيدان - ذعار العتيبي

كارلوس ستراندبيرج

أما الحزم فيتواجد في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة ويبحث الفريق عن الانتصار فقط إذا ما أراد الهروب من القاع وتحسين موقفه في جدول الترتيب، وسيحاول جاهدًا لتحقيق أول فوز له منذ ست جولات.

يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد الذي لعب مباراتين أقل من العالمي، ويسعى للفوز في مباراة اليوم حتى لا يتسع الفارق أكثر مع المتصدر ولتقليص الفارق بينه وبين ضمك ثاني الترتيب إلى 3 نقاط، والدخول في المنافسة بشكل أقوى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.