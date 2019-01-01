في بيان رسمي - النصر يتهم عضوه الذهبي بالكذب ويلاحقه قانونيًا

اتهامات للعضو بمحاولة شق صف العالميين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، اليوم الثلاثاء، ملاحقة العضو الذهبي للنادي سعد بن ثابت بن مغني، متهمًا غياه بنشر أكاذيب في محاولة لشق الصف.

وأصدر مجلس السويكت بيانًا لتوضيح تفاصيل واقعة العضو الذهبي، جاء فيه:

"تغليبًا للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، واحترامًا لشخصه وحفاظًا على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت إدارة نادي النصر على نشر ما جرى من قرارات قانونية منذ تاريخ الرابع من محرم الماضي وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظاما مواكبة للفقرة (1-ب) من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق أحد الأعضاء الذهبيين، جراء تدخله بأعمال الإدارة وافتياته عليها قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور (البروفة) أواخر محرم الماضي في الصالة المغطاة داخل نادي النصر السعودي".

وأضاف: "العضو الذهبي الأستاذ سعد قد قام من خلال حسابه عبر تويتر برمي الاتهامات الخطيرة على إدارة النادي ومحاولة شق الصف النصراوي مما يعد بادرة خطيرة، وكذبا صريحا لا أساس له من الصحة".

الصحافة البرتغالية تُبرز إخفاق النصر الآسيوي أمام السد

واختتم: "ستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي ورجالاته السابقين واللاحقين وفق الأنظمة والإجراءات القانونية وتؤكد الإدارة أنها مؤتمنة على هذا الكيان الكبير، وستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمال الإدارة داخل أسوار النادي".

يذكر أن العالمي ودع بالأمس دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إياب ربع النهائي، رغم انتصاره في الذهاب بنتيجة 2-1.