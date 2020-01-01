السويكت للاعبي النصر: الأعذار انتهت وسنحاسب أي مقصر من الآن

رئيس العالمي يحذر اللاعبين بعد إقالة فيتوريا

عقد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران، أمس الإثنين، للحديث عن مستجدات المرحلة المقبلة بعد رحيل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

إدارة العالمي أعلنت أول أمس الأحد، فسخ عقد البرتغالي بالتراضي بين الطرفين، قبل نهايته بموسم ونصف، على إثر تراجع النتائج والأداء.

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ويتولى الكرواتي آلان هورفت؛ مدرب درجة الشباب، المسؤولية الفنية للنصر خلال الأيام المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال السويكت للاعبين، خلال الجلسة، وفقًا لما نقله الإعلامي علي العنزي: "الأعذار انتهت، عليكم إثبات أنفسكم والنهوض مجددًا وتحقيق النتائج الإيجابية في قادم المباريات، لأنه سيكون هناك حساب لأي مقصر في عمله".

فيتوريا تمت إقالته بعدما احتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.

وبشكل عام، خاض البرتغالي 86 مباراة مع العالمي، حقق الفوز في 54 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة أخرى.

وقاد فيتوريا النصر للتتويج بطلًا للدوري المحلي موسم 2018-2019، بعد غياب سنوات، بجانب وصوله لدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.