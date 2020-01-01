السويكت للاعبين النصر: كفى اتهامات لفيتوريا ومن لا يريد اللعب له منا قبلة

رئيس العالمي يجتمع باللاعبين لتوبيخهم

عقد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، جلسة توبيخ للاعبين الفريق، في محاولة لتدارك الوضع الحالي للعالمي، الذي يعاني وسط اتهامات لمدربه البرتغالي روي فيتوريا بتحمل المسؤولية كاملة.

العالمي تلقى ست هزائم في ثماني مباريات خاضها حتى الآن بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لم يفز سوى في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، ليقبع في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد أربع نقاط فقط.

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وطالب الكثيرون بإقالة المدير الفني للفريق إلا أن الشرط الجزائي يعطل اتخاذ القرار، في ظل تجديد عقده لمدة موسمين في بداية الموسم الجاري.

وقال السويكت للاعبين، حسبما ذكرت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية: "كفاكم أعذار، النصر لا يقف عليّ أو عليكم، عليكم إظهار الرغبة والحماس، وكفى إلقاء التهم على فيتوريا، فبعض المباريات التي خضناها كان بإمكاننا الفوز بها حتى لو يمكن لدينا مدرب".

وأضاف: "أي لاعب ليس لديه رغبة في اللعب لأمور نفسية، فعليه أن يخبرنا وله منا قبلة على الجبين، ومن ناحيتي أعدكم بتسليم الرواتب المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن كتيبة فيتوريا كانت قد خسرت أيضًا خلال الأسابيع الماضية لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الهلال في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.