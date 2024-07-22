هل يخطف النصر صفقة برشلونة المنتظرة؟ .. إبراهيم المهيدب يثير الجدل بـ"تصرف مفاجئ"

ماذا يقصد إبراهيم المهيدب بهذا التصرف؟

أثار إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، الجدل في الشارع الرياضي؛ بـ"تصرف مفاجئ" على هامش الميركاتو الصيفي الحالي.

الجمعية العمومية لنادي النصر قامت بتزكية المهيدب "رئيسًا لمجلس إدارة الشركة غير الربحية"، لمدة موسم رياضي واحد 2024-2025، خلفًا لمسلي آل معمر.

وفي هذا السياق.. قام المهيدب اليوم الإثنين، بـ"متابعة" الإسباني داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

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تصرف المهيدب أثار استغراب الجماهير النصراوية؛ وسط توقعات بإمكانية انضمام اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي؛ خاصة أنه أعلن رغبته في الرحيل عن لايبزيج، بشكل رسمي.

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عقد النجم الإسباني الذي توّج بجائزة هداف كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، كان به شرطًا جزائيًا بـ60 مليون يورو مع الفريق الألماني؛ إلا أنه انتهى خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن أجل التعاقد مع داني أولمو حاليًا، يجب "التفاوض" بشكل مباشر مع إدارة نادي لايبزيج؛ حيث يحظى اللاعب باهتمام من عمالقة أوروبا، خاصة برشلونة الإسباني والثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. ترددت أنباء قوية عن اقتراب أولمو - وهو أحد أبناء نادي برشلونة -، من العودة إلى فريق طفولته مجددًا؛ حيث تم تقديم عرض له لمدة 6 سنوات قادمة.