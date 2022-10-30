"النصر سيخسر قضية أبو جبل وانتقاله سيُقلل الضرر"

القضية مثارة حاليًا بين الطرفين

أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن النصر سيخسر قضيته ضد المصري محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي، مشيرًا إلى أن وجود القضية في فيفا يؤكد ذلك.

لاعب الزمالك السابق كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه، لكنه تفاجأ فيما بعد بتراجع النصر عن الاتفاق ورفضه أي تسوية مالية، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل.

ورد النصر على بيان "جاباسكي" بآخر أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)

الروقي أوضح خلال تصريحاته في برنامج "الحصاد الرياضي" أن انتقال أبو جبل لنادٍ آخر سيُخفف من قيمة التعويض الذي سيحكم به فيفا لصالحه، نظرًا لأن ذلك خفف من الضرر الواقع على اللاعب من فسخ عقده.

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وأضاف "كقراءة من جانبي وبُحكم معرفتي بالأندية السعودية ومشاكلها الخارجية وتحديدًا النصر، أعتقد أن أبو جبل سيكسب القضية، لو كانت منظورة محليًا كنت سأشك بالأمر لكن وجودها في فيفا يعني أن النصر سيتم تغريمه بقيمة العقد كاملة أو جزء منه، انضمام أبو جبل لنادٍ آخر سيُخفف من قيمة التعويض لأن الضرر الذي ألحق باللاعب كان أقل، مثلما حدث في قضية عبد الرزاق حمدالله، حيث قلل انضمامه للاتحاد من الضرر الذي تعرض له جراء فسخ عقده مما جعل قيمة التعويض الذي حصل عليه أقل".

يُشار إلى أن فيفا حكمت لصالح حمدالله في قضيته أمام النصر، إذ ألزمت النادي بدفع كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعب.