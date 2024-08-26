ليس بديل كاسترو .. النصر يعيد مفاوضاته مع سعد الشهري!

بعد أنباء إقالة كاسترو قريبًا..

منذ رحيله عن تدريب المنتخب السعودي الأولمبي، واسم المدرب الوطني سعد الشهري، مرتبط بنادي النصر، الذي كان يرغب في التعاقد معه للانضمام إلى الجهاز الفني للبرتغالي لويس كاسترو، إلا أن مدرب النصر رفض ذلك الأمر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة نادي النصر، بدأت مفاوضاتها مع سعد الشهري، للانضمام إلى النادي، ليس كبديل كاسترو، أو في جهازه الفني، ولكن في اللجنة الفنية الخاصة بشؤون كرة القدم.

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وتضم اللجنة الفنية بنادي النصر، كلًا من الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، والمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

وكانت رغبة إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر المستقيل، في التعاقد مع سعد الشهري، ليتولى منصب المدرب المساعد لكاسترو، كما جاء اسم الشهري ضمن الترشيحات لخلافة البرتغالي الذي بات مستقبله مع الأصفر على المحك، في ظل تراجع نتائج الفريق.

ويمتلك سعد الشهري سجلًا رائعًا مع منتخب السعودية الأولمبي، حيث توج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على أوزبكستان، البلد المضيف، في النهائي بنتيجة (2-0)، كما توج بلقب بطولة غرب آسيا، بعد الفوز على قطر (3-1).

وأشارت تقارير إلى تحرك هييرو للبحث عن ملفات مديرين فنيين، تحضيرًا لإقالة كاسترو، كما تم تحديد مباراة النصر المُقبلة أمام الفيحاء، باعتبارها المحطة الأخيرة للمدرب البرتغالي قبل الإقالة، وذلك رغم تمسك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، ببقاء مواطنه على رأس الجهاز الفني.