"المال محدود!" .. النصر يقلق جماهيره ويحسم مستقبل ستيفانو بيولي

المدرب يتعرض لانتقادات عنيفة مع عدم حسم أي صفقة شتوية حتى الآن..

نشر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، التي تطالب بصفقات قوية خلال الفترة القادمة؛ للعودة إلى المنافسة على البطولات مجددًا.

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النصر ضمن تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة النخبة الآسيوية؛ إلا أنه يُعاني بشدة على المستوى المحلي، بخسارته لقب السوبر السعودي، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. كشف الجمعان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن المال في نادي النصر "محدود للغاية"؛ في إشارة ربما إلى صعوبة إجراء صفقات جديدة حاليًا.

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وقال الرئيس التنفيذي لنادي النصر: "محبي الكيان اسمع لكم وأود منكم السماع أولًا.. جميع من يعمل في النادي محب وعاشق للنصر؛ هُنالك أخطاء سابقة يتم الآن معالجتها، وتصحيح الأخطاء يحتاج إلى وقتٍ ومال.. الوقت لا يدوم والمال محدود".

وعلى جانب آخر.. حسم الجمعان مستقبل ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ بسبب سوء المستوى وتذبذب النتائج.

ماجد الجمعان جدد الثقة في بيولي، مشددًا على أن الحكم على عمل المدرب الإيطالي، لا يُمكن أن يحدث إلا بعد أن يتم تلبية جميع مطالبه؛ والتي لم تتحقق حتى الآن.

جدير بالذكر أن بيولي تولى تدريب النصر في سبتمبر 2024، بعد "إقالة" المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ محققًا 13 فوزًا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.