"أغلقوا عليه الميكروفونات!" .. تحريض الصحفيين ضد ستيفانو بيولي بسبب قراراته المثيرة في النصر

نتائج النصر مع بيولي تراجعت بعد البداية الرائعة..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعودة إلى أجواء المنافسات مجددًا، يوم 9 يناير الجاري؛ عندما يواجه نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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المنافسات المحلية في السعودية عادت مساء اليوم الإثنين، بمباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فترة توقف دامت شهرًا تقريبًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي استضافتها دولة الكويت على أراضيها.

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وقبل عودة النصر للمنافسات.. فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي "النار" على ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ على خلفية قراراته المثيرة للجدل، في فترة التوقف.

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الصرامي أشار في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن بيولي قام بمنح لاعبيه أيام طويلة من الإجازات، خلال فترة التوقف؛ كما أنه رفض إقامة معسكر إعدادي، أو خوض مباريات ودية.

ووجّه الإعلامي الرياضي رسالة إلى الصحفيين؛ بالقول: "إذا تحدث مدرب النصر بعد تعادل أو خسارة الفريق، عن ضعف اللياقة البدنية للاعبين؛ نصيحتي لكم.. أغلقوا عليه الميكروفونات واتركوه يتحدث مع نفسه في المؤتمر".

واعتبر سعود الصرامي أن ستيفانو بيولي، سيكون المسؤول الأول والأخير عن ضعف لياقة لاعبي النصر؛ وذلك بسبب عدم تجهيزه الفريق بالشكل المناسب.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ مع احتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة النخبة الآسيوية.