ضربة قوية .. إصابة نجم النصر بـ"الرباط الصليبي" للمرة الثانية

معاناة نادي النصر تزداد..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "ضربة قوية" مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي بـ"شكل كارثي"؛ حيث خسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال (1-4)، قبل أن يتعادل بـ"هدف لمثله" مع الرائد، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، إصابة النجم الدولي سامي النجعي، صانع ألعاب الفريق النصراوي، بقطع في الرباط الصليبي.

الصحيفة كشفت عن أن النجعي البالغ من العمر 27 سنة، شعر بالإصابة خلال مواجهة الرائد الماضية، والتي دخلها كـ"بديل" وأكملها حتى نهايتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرجح السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل الخضوع لعملية "الرباط الصليبي"؛ حيث من المقرر أن يحسم قراره النهائي، في الساعات القادمة.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها سامي النجعي، لإصابة "الرباط الصليبي" بعد عام 2018؛ وذلك خلال مباراة ودية مع منتخب السعودية تحت 23 سنة.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه الفيحاء، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.