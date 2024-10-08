"أصبح لاعبًا يصنع الفارق في النصر" .. الكشف عن سر "صحوة" ساديو ماني مع ستيفانو بيولي

مهاجم النصر انتفض بعد رحيل لويس كاسترو

يعيش ساديو ماني مهاجم النصر لحظات سعيدة جدًا منذ رحيل المدرب لويس كاسترو وقدوم الإيطالي ستيفانو بيولي، حيث أصبح أحد أهم عناصر الفريق في المباريات الأخيرة.

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المهاجم السنغالي بدأ الموسم وسط العديد من الإشاعات حول رحيله إلى الاتحاد أو تركيا، ويبدو أن ذلك ترك أثره عليه، إذ لم يُسجل أي هدف تحت قيادة كاسترو واكتفى بصناعة هدفين، لكنه انفجر تمامًا تحت قيادة بيولي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات.

نجم الأهلي السابق، طارق كيال، كشف عن سر تلك الصحوة لمهاجم بايرن ميونخ السابق تحت قيادة المدرب الإيطالي، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالمعاملة النفسية للاعب من جانب المدرب، بجانب منحه حرية الحركة في الملعب.

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إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج كورة "كان واضحًا أن العلاقة بين ماني وكاسترو ليست جيدة، حتى أن رونالدو في إحدى المباريات رفض خروج ماني وخرج هو من الملعب، المدرب هو المسؤول عن حالة اللاعب النفسية، وبيولي أجاد تلك القصة، بجانب أنه منحه حرية الحركة في الملعب".

أتم "كما أن هوية النصر اختلفت مع بيولي عما كانت مع كاسترو، وحين تظهر الهوية يُصبح الفريق جماعيًا ويظهر الجميع بمستوى جيد، فيما حين تكون تائهة يتوه جميع اللاعبين. ماني لاعب كبير جدًا وتراجع مستواه كان لأسباب نفسية وليست فنية والآن تحسنت حالته النفسية ولذا أصبح لاعبًا يصنع الفارق لصالح النصر".

يُشار إلى أن إدارة النصر أقالت كاسترو بعد تراجع النتائج في بداية الموسم الجاري وخاصة خسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال في النهائي 4-1.