إنتر يسعى لضم نجم النصر وعقبة واحدة أمام الصفقة

الفريق السعودي قريب من التخلص من مهاجم ثانٍ بعد تاليسكا

يبدو أن النصر سيتخلص من مهاجم ثانٍ بعد أندرسون تاليسكا، الذي بات قريبًا من فنربخشه التركي، خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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برنامج المنتصف السعودي كشف عبر مصادره الخاصة عن اهتمام إنتر الإيطالي بالتعاقد مع ساديو ماني مهاجم النصر ومنتخب السنغال خلال يناير الجاري.

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البرنامج أوضح أن النادي الإيطالي لم يُقدم بعد أي عرض رسمي للنصر، مشيرًا إلى أن هناك عقبة واحدة تحول دون مغادرة ماني لفريقه السعودي وإتمام الصفقة وهي راتبه الكبير.

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ماني كان قد انضم للنصر قادمًا من بايرن ميونخ صيف 2023 بعد صراع مع النادي الأهلي، ولكنه لم يُقدم الأداء المتوقع والمطلوب وقد طالب العديد من الجمهور بالتخلي عنه واستبداله بلاعب أفضل.

صاحب الـ32 عامًا سجل 26 هدفًا وصنع 17 خلال 71 مباراة في جميع البطولات مع الفريق العاصمي.