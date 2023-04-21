ضاع حلم النصر؟ زين الدين زيدان يقرر التضحية من أجل فريقه القادم

زيزو حسم قراره

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كشفت تقارير في الإعلام الفرنسي قرار زين الدين زيدان بخصوص وجهته المقبل بعد التقارير التي ربطته بتدريب النصر بالدوري السعودي.

وذكرت "ماركا" مؤخراً أن الفريق الذي أقال رودي جارسيا مؤخراً عرض مبلغاً يقارب 120 مليون يورو لإقناع مدرب ريال مدريد السابق بتولي المنصب.

وقالت "RMC" إن زيدان يعجبه فكرة تدريبه ناديه السابق كلاعب يوفنتوس في حال قرر الأخير إقالة مدربه ماسيمليانو أليجري بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وشدد التقرير على أن الفرنسي لا يمانع تدريب السيدة العجوز حتى في حال غياب الفريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، في ظل التحقيقات الجارية التي قد تتسبب في خصم نقاط من رصيده الحالي في السيري آ وتؤثر على ترتيبه.

نقطة أخرى ناقشها التقرير بخصوص يوفي وزيزو وهي راتب الفرنسي المرتفع، بالإضافة للعبء المالي الذي قد تشكله إقالة أليجري إذا حدثت بسبب ارتباطه بعقد مع الفريق حتى 2025.

التقرير أكد أيضاً على استبعاد زيدان في الوقت الراهن لفكرة تولي تدريب باريس سان جيرمان حتى لو أصبح المنصب شاغراً وتمت إقالة كريستوف جالتييه من موقعه بحلول نهاية الموسم.

Shahid