النصر يبدأ في مفاوضات مع خليفة فيتوريا وينافس الوصل الإماراتي عليه

إقالة فيتوريا تقترب

بدأ مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الدخول في مفاوضات مع مدرب جديد تمهيدًا لإقالة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، على إثر النتائج السيئة منذ بداية الموسم.

العالمي قبل بداية الموسم الجاري، ودع دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل.

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ومنذ بداية الموسم الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاضت كتيبة فيتوريا ثلاث مباريات، لم تحقق الفوز في أي منها، وتلقت بهما جميعًا الهزائم.

ووفقًا لصحيفة " Gazeta Sportulor" الرومانية فإن النصر قدم عرضًا مناسبًا لدان بيتريسكو؛ المدير الفني لفريق سي إف ر الروماني، ينافس به عرض آخر من نادي الوصل الإماراتي.

وأوضحت الصحيفة أن بيتريسكو أعلن عن رغبته في الرحيل عن فريقه بعدما تلقى الهزيمة أمام فريق غاز ميتان، وإن كان قد تراجع بعدها بأيام وقال في تصريحات صحفية أنه يحتاج لفترة راحة فقط، لكن الصحيفة أكدت أنه قريب للغاية من الرحيل.

ونقلت " Gazeta Sportulor" تصريحات على لسان وكيل أعمال له صلة بكرة القدم في منطقة الخليج، إذ قال: "النصر نادٍ ثري للغاية، يمكنه دفع راتب بيتريسكو، ومن الممكن أن يصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا بما فيها رواتب جهازه المعاون".

وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن المدرب يريد أن يرحل عن سي إف آر بطريقة ودية، دون أن يدفع قيمة الشرط الجزائي، البالغ قيمته مليوني يورو.

يذكر أن المدرب الروماني – صاحب الـ52 عامًا – سبق له العمل في منطقة الخليج مع فريقي النصر الإماراتي والعربي القطري، في تجارب لم تستمر سوى بضعة أشهر فقط.

وحصد بيتريسكو ثلاث بطولات مع سي إف آر، جميعها بالدوري الروماني لثلاثة مواسم متتالية، بداية من 2017-2018 وحتى 2019-2020.