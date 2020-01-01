نجم النصر السابق يدافع عن فيتوريا: كبش فداء من الإعلام

العالمي في وضع مخيب لآمال جماهيره منذ بداية الموسم

دافع هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي السابق، عن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، من هجوم الإعلام عليه، مؤكدًا أنه واجه ظروف صعبة من بداية الموسم.

العالمي يعاني الموسم الجاري من تراجع كبير في النتائج، إذ انتصر في مباراة وحيدة وتعادل في أخرى، بينما هُزم في خمسة لقاءات أخرى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتعرض فيتوريا لهجوم كبير من الجماهير والإعلام، مطالبين الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بفسخ تعاقده.

سرور دافع عن البرتغالي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيتوريا وضع كبش فداء من الاعلام الغير نصراوي حتى يكون حديث الجماهير ...وإشغالها ويختفي الظلم للنصر من خلال هذي القصص، واجه المدرب من بداية الموسم إصابات بالجملة وكورونا وغيابات بالجملة لدرجه ان حصل عنده غياب يوازي فريقين ومع ذلك ظلم النصر يشاهد ويسمع على مستوى القارة".

وأضاف: "لكل من يزعل إذا سمع ان المدرب أعطى يوم راحة للاعبين بعد المباراة ... أردت ان اوضح بان هذا اليوم طبيعي جداً لإراحة العضل بعد الإجهاد، ويعد المدرب مجبر لأعطى الراحة والا سيصاب اااي لاعب اذا تمرن وعضلاته مجهده، كلامي لايشمل الذين لم يلعبوا المباراة او الفريق الرديف".

فيتوريا وضع كبش فداء من الاعلام

الغير نصراوي حتى يكون حديث الجماهير ...وإشغالها

ويختفي الظلم للنصر من خلال هذي القصص

واجه المدرب من بداية الموسم

إصابات بالجملة وكورونا وغيابات بالجملة لدرجه ان حصل عنده غياب يوازي فريقين ومع ذلك ظلم النصر يشاهد ويسمع على مستوى القارة ،،🤲 pic.twitter.com/PWuxJsdV4C — هاشم سرور (@Hashem_S6) December 8, 2020

يذكر أن العالمي يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد أربع نقاط فقط.