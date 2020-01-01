ذهبي النصر يدعو لجمع أموال لإقالة فيتوريا

الشرط الجزائي يحول دون إقالة البرتغالي الممتد عقده لعامين مقبلين

بدأ عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، حملة لدعوة أعضاء شرف النادي للتبرع بأموال، من أجل دفع الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، ورحيله عن الفريق.

العالمي أمام ضمك بثنائية لكل منهما، في أولى مبارياته على مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويتعرض فيتوريا بالموسم الحالي لانتقادات واسعة في ظل تراجع أداء الفريق ونتائجه، منذ وداع دوري أبطال آسيا 2020 من دور قبل النهائي إلا أن محاولات إقاله لم تفلح، لعدم تمكن الإدارة من دفع الشرط الجزائي له في ظل امتداد عقده لعامين مقبلين.

بغلف قام بنشر تغريدة قديمة له بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، كتب فيها آنذاك: "أحبتي وأخواني الكرام ... رجالات النصر العالمي. لقد سبقتونا بالفضل والعشق والكرم ..سنين طوال. تعلمنا منكم عندما يحتاج الكيان لوقفة رجاله تكونون دوماً في المقدمه. النصر بحاجه لدعمكم وأنتم أهلاً لها. القليل منكم يعني الكثيييير. نثق بكم وبحبكم لعشقكم".

وعلق ذهبي العالمي على تغريدته مضيفًا: "رجاء للمرة الثانية.. لإنقاذ مايمكن إنقاذه... لست رئيس ولن أكون فأنا محب وداعم . سوء أبداء بنفسي بتوفير خمسه مليون ريال .. في حال التزم رجالات النصر بالمساهمة لحل المعضله الأساسية بتوفير المبلغ المتبقي . اللهم بلغت فأشهد".

رجاء للمرة الثانية..

لإنقاذ مايمكن إنقاذه...

لست رئيس ولن أكون فأنا محب وداعم .

سوف أبداء بنفسي بتوفير خمسه مليون ريال .. في حال التزم رجالات النصر بالمساهمة لحل المعضله الأساسية بتوفير المبلغ المتبقي .

أللهم بلغت فأشهد. https://t.co/7escBlV5Qw — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) December 26, 2020

يذكر أن العالمي يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، إذ لم ينتصر سوى في مباراتين فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.