متجاهلًا إقالته .. فيتوريا يظهر في بث مباشر ويوجه رسالة للسعوديين

مدرب النصر المقال في جولة بالرياض

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، قرار إقالته من منصبه، إذ ظهر في بث مباشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، دون الحديث عن وضع العالمي.

مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، كان قد أعلن فسخ عقد المدرب البرتغالي قبل أيام، على إثر تراجع النتائج والأداء منذ بداية الموسم الجاري، على الرغم من تجديد عقده في الصيف الماضي لمدة موسمين مقبلين.

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وظهر فيتوريا في بث مباشر، لبضع ثوانٍ فقط على "انستجرام"، خلال جولته بشوارع العاصمة السعودية "الرياض".

وكتب البرتغالي، عبر "انستجرام"، ناشرًا صورة له رفقة أسرته خلال الجولة: "مباشرةً من السعودية من حافة العالم لختم عام 2020!!، أتمنى للجميع في عام 2021 السعادة، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي كافة على الطريقة الدافئة التي عاملوني بها، الآن المستقبل هنا ... اعتنوا بهذا البلد الجميل".

فيتوريا تمت إقالته بعدما احتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.

وبشكل عام، خاض البرتغالي 86 مباراة مع العالمي، حقق الفوز في 54 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة أخرى.

وقاد فيتوريا النصر للتتويج بطلًا للدوري المحلي موسم 2018-2019، بعد غياب سنوات، بجانب وصوله لدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.