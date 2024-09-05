سيعود في يناير .. تاليسكا وساديو ماني يُفشلان محاولة النصر ضم نجم السيتي بناءً على طلب كريستيانو رونالدو

كشف الصحفي جايمس بينج عن مفاجأة كبيرة تخص سوق انتقالات النصر وتحركات النادي في اليوم الأخير، حيث أكد أن الفريق السعودي استهدف لاعب وسط مانشستر سيتي لكنه لم يستطع حسم الصفقة لأسباب تخصه.

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النصر كان قد ضم المدافع محمد سيماكان في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ولقيده ضمن قائمته اضطر إلى فسخ عقد مدافعه أليكس تيليس، بعد فشله في تسويق ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، حيث رفض الأول الانتقال إلى الاتحاد ولم ينجح الثاني في التوصل لاتفاق مع أي من الأندية التركية التي خطبت وده.

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بينج أوضح عبر منصة إكس أن النصر حاول التعاقد مع ماتيو كوفاتشيتش في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي، حيث منحه راتبًا أسبوعيًا قدره مليون يورو، لكن محاولته باءت بالفشل كونه لم يستطع التخلص من ماني أو تاليسكا لإفساح مكان في قائمة أجانبه لقيد الدولي الكرواتي.

وأشار بينج إلى أن النصر سيعود لمحاولة ضم كوفاتشيتش خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، خاصة أنه طلب خاص من النجم كريستيانو رونالدو.

يُشار إلى أن النصر تعاقد خلال الصيف الجاري مع بينتو وسالم النجدي وويسلي وأنجيلو جابرييل بجانب سيماكان.