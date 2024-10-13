تفوق يُورطه أمام جماهير النصر .. تاليسكا يهزم رونالدو وميتروفيتش في إحصائية مثيرة للجدل

الجمهور غير راضٍ عن أداء نجم النصر!

أظهرت إحصائية، نشرها حساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس، تفوق البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، على زميله كريستيانو رونالدو ومنافسه ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال في إحصائية مثيرة للجدل.

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الأمر يتعلق بعدد التسديدات على المرمى، حيث سدد تاليسكا 26 تسديدة ليكون الأكثر تسديدًا على المرمى في الجولات الـ6 الأولى من دوري روشن السعودي، متفوقًا على رونالدو وفاشون سكالا نجم الفيحاء ولكل منهما 22 تسديدة، فيما تواجد كريم بنزيما وميتروفيتش في المركز الثالث بـ20 تسديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرقم رغم روعته وإثباته سعي المهاجم البرازيلي الدائم للتسجيل، إلا أنه ورطه أمام جمهور النصر الذي ينتقده كثيرًا ولا يشعر بالرضا عن مستواه، إذ لم يُسجل اللاعب سوى 3 أهداف، وهذا يُوضحه رقم آخر خاص بنسبة تحويل التسديدات إلى أهداف، إذ لم تتجاوز الـ12% وهو رقم ضعيف جدًا.

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ولإدراك قيمة ضعف هذا الرقم لتاليسكا، علينا فقط مقارنته بذلك الخاص بالمهاجم الصربي، حيث وصلت نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف لديه إلى 45%، ولذا نجح في إحراز 10 أهداف، فيما لرونالدو، صاحب الـ5 أهداف، بلغ 23%.

النجم البرتغالي أهدر هذا الموسم 4 فرص محققة للتسجيل، فيما أضاع تاليسكا فرصتين، لكن مهاجم الهلال لم يُهدر إلا فرصة واحدة.