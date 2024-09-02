"يشرب المياه ويرفض الإجابة" .. رائد إسماعيل يُغضب جماهير النصر بسبب المدرب الجديد وإيقاف العقيدي!

رينارد أم زيدان مدربًا للنصر وسر إيقاف نواف العقيدي آسيويًا..

أثارت ردود أفعال رائد إسماعيل، المدير التنفيذي بنادي النصر، حالة من الاستياء بين الجماهير، حول رأيه في ملفات هامة بشأن الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة.

وتحدث رائد إسماعيل بشأن كواليس استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة المؤسسة غير الربحية، وما دار بشأن حديث الصلاحيات الإدارية، كما ترك رسالة بأن الدخل الموجود للنصر لا يكفي للتغييرات التي كان يطالب المهيدب بتسويتها.

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وتلقى إسماعيل، سؤالًا من تركي العجمة، بشأن تردد أسماء لتدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني الحالي، أبرزها هيرفي رينارد أو زين الدين زيدان، ليكتفي بالرد قائلًا "ما نتدخل في الأمور الفنية"، كما علّق على إيقاف نواف العقيدي آسيويًا، في الموسم الماضي، قائلًا "العقيدي و(سلطان) الغنام كلهم كوادر جميلة، هذه صفحة وطويناها، ونحن نتعلم من الماضي، وليس مناسبًا أن نتحدث عن أمور حدثت، وهذا قرار صادر من جهات معنية".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن القرار الصادر من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف نواف العقيدي لمدة 5 شهور، على خلفية الإساءة إلى مديري المنتخب الوطني، أثناء بطولة كأس آسيا، في فبراير الماضي، لا يسري على مشاركته آسيويًا، إلا أن جماهير النصر فوجئت بغياب العقيدي عن مباريات النصر في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت تأهل الفريق إلى ربع النهائي، قبل خروجه أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل (4-4) بنتيجة إجمالية.

ولاقت ردود أفعال رائد إسماعيل، غضبًا كبيرًا من جماهير النصر، بسبب رفضه التعليق على تلك الملفات المهمة، حيث ذكر متابعون بأن تنفيذي النصر يكتفي بشرب المياه وعدم تقديم رد قاطع، بين اتهامات له بجهل الأمور التي تحدث في النادي، أو ارتباكه بشأن حسم تلك الملفات.