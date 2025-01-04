"تخلص من 4 لاعبين بسهولة" .. الكشف عن أسباب الهدر المالي في نادي النصر!

النصر يُعاني ماليًا ورغم ذلك يتخلى عن نجومه دون الاستفادة!

كشف الإعلامي فهد الروقي، عن أسباب الهدر المالي داخل نادي النصر خلال الفترة الماضية، في ظل الديون التي تراكمت عليه مؤخرًا.

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ونشر الروقي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، 3 صور للاعبين كانوا في صفوف النصر وهم: "أليكس تيليس وسيكو فوفانا ودافيد أوسبينا"، بالإضافة إلى صورة البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي اقترب من الرحيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق الإعلامي على الصور قائلًا: "من صور الهدر المالي: ناد مديون وعنده عجز في الميزانية، وع ذلك يتخلص من لاعبين كلفوا مئات الملايين بسهولة، ويتعاقد مع آخرين بالملايين بسهولة أيضًا".

جاء تعليق الروقي على الأمر، بعد أن فرط النصر في مجموعة من لاعبيه على مدار الموسمين الماضيين، دون أن يستفيد منهم ماليًا، رغم التعاقد معهم بمقابل ضخم.

GOAL

ويُحاول حاليًا تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل المنافسة على الألقاب.