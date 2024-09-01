في تحذير شديد اللهجة .. "3 خطوات لإنقاذ النصر وإلا سيكون موسمًا للنسيان"

الوضع في النصر على صفيح ساخن

يعيش النصر على صفيح ساخن قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفي، خاصة بعد ضياع صفقة ظهير الشباب، متعب الحربي، لصالح الهلال، وقد وصل الإدارة تحذير شديد اللهجة بشأن موسم الفريق الجاري.

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النصر افتتح الموسم بالخسارة أمام الهلال 4-1 في كأس السوبر السعودي ثم فقدان نقطتين في دوري روشن بالتعادل مع الرائد، قبل أن ينتفض الفريق ويسحق الفيحاء 4-1، وعلى صعيد سوق الانتقالات لم يتعاقد النادي سوى مع الثلاثي بينتو وويسلي وسالم النجدي وفي طريقه لإعلان ضم محمد سيماكان مدافع لايبزيج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ذلك الأمر جعل العديد من النصراويين، على صعيد الإعلام والجمهور، في حالة ذعر من تكرار النتيجة الصفرية التي ميزت الموسم الماضي، وأحدهم كان الصحفي علي السُلمي الذي طالب الإدارة بـ3 خطوات لإنقاذ الموسم.

السلمي طالب أولًا بالتخلي عن البرازيلي أليكس تيليس وتسجيل سيماكان بدلًا منه، ومن ثم التعاقد مع ظهير أيسر محلي، وأخيرًا رحيل ساديو ماني أو أندرسون تاليسكا وضم لاعب وسط ليتواجد بجانب مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو، مشيرًا خلال تغريدته على منصة إكس إلى أن عدم حدوث ذلك يعني أن موسم النصر في 2024-2025 للنسيان.

يُشار إلى أن صحيفة الرياضية أفادت أن النصر في المراحل النهائية في مفاوضاته مع تشيلسي لضم الجناح البرازيلي أنجيلو.