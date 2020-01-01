النصر يُعلن أجانبه الأربعة في دوري أبطال آسيا

إليكم خيارات المدرب روي فيتوريا

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة روي فيتوريا اللاعبين الأجانب الأربعة الذين سيستعين بهم الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، والذي سينطلق في العاشر من فبراير الجاري.

وتنص قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي على السماح لكل فريق بتسجيل 4 لاعبين أجانب في قائمته لدوري أبطال آسيا على أن يكون أحدهم من داخل القارة.

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هذا الأمر يحرم الأندية السعودية من الاستفادة من خدمات لاعبيها الأجانب المسجلين في القوائم المحلية، إذ يسمح اتحاد كرة القدم السعودي لكل نادٍ بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

يمتلك النصر 7 أجانب في قائمته للدوري السعودي، هم حارس المرمى برادلي جونز والمدافع مايكون بيريرا ولاعب الوسط بيتروس والجناح نور الدين أمرابط وصانع الألعاب جوليانو بجانب المهاجمين أحمد موسى وعبد الرزاق حمدالله.

وقد اختار المدرب البرتغالي من بينهم الرباعي حمدالله وجوليانو وأمرابط وجونز لتمثيل الإمبراطور في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، إذ سيلعب النصر في مجموعة تضم بجانبه العين الإماراتي وسباهان الإيراني والسد القطري.

بذلك حافظ فيتوريا على خياراته للأجانب في دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، إذ كان هذا الرباعي هو من مثل الفريق في نسخة 2019 التي انتهت بتتويج الهلال بطلًا بعد انتصاره على أوراوا ريدز بنتيجة إجمالية 3-0.