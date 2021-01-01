ما بين اختيار الجمهور والأرقام .. ثلاثي النصر في تشكيل الأفضل بدوري الأبطال 2020

عبد الرزاق حمد الله أجمع عليه الجمهور والتحليل الرقمي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل الأفضل لدوري الأبطال 2020، باختيار الجماهير وبحسب أرقام "أوبتا".

التشكيل لم يشهد تواجد أي من لاعبي الفريق العربي باستثناء ثلاثي النصر السعودي، الذي ودع من نصف النهائي، على يد برسبوليس الإيراني.

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فيما سيطر لاعبو فريقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبرسبوليس الإيراني، على التشكيل، كونهما طرفي النهائي.

في حراسة المرمى:

(باختيار الجمهور) حامد لاك "برسبوليس".

(بالأرقام) براد جونز "النصر"

في الدفاع:

(باختيار الجمهور) سلطان الغنام "النصر" – حسين كناني "برسبوليس" – شجاعي خليل زاده "برسبوليس" – سعيد آغاني "برسبوليس".

(بالأرقام) وانج جانج "بكين" – يو يانج "بكين" – مين سانج جي "سوون سامسونج بلو وينجز" – تيراثون بونماثون "يوكوهاما مارينوس".

في الوسط:

(باختيار الجمهور) بشار رسن "برسبوليس" – تيروهيتو ناكاجاوا "يوكوهاما مارينوس" – تاكويا كيدا "يوكوهاما مارينوس".

(بالأرقام) يون بيت جارام "أولسان هيونداي" – تيروهيتو ناكاجاوا "يوكوهاما مارينوس" – جوناثان فييرا "بكين".

في الهجوم:

(باختيار الجمهور) مهدي عبدي قارا "برسبوليس" – عبد الرزاق حمد الله "النصر" – جونيور نيجراو "أولسان هيونداي".

(بالأرقام) أدو أونايو "يوكوهاما مارينوس" – عبد الرزاق حمد الله "النصر" – آلان "بكين".