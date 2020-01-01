فيتوريا حائر .. استقر على اسمين ويفاضل بين ثلاثة للقائمة الآسيوية

النصر تنتهي مهلته للتغيير بالقائمة اليوم الثلاثاء

لا تزال القائمة الآسيوية يؤرق البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، الذي عليه أن يرسل القائمة بحد أقصى اليوم الثلاثاء.

العالمي يعود لاستئناف مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في قطر، في 15 من الشهر الجاري، إذ يلاقي سباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثالثة.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المدرب البرتغالي طلب من إدارة ناديه تأجيل تقديم القائمة إلى الموعد الأخيرة اليوم، نظرًا لحيرته في اختيار الرباعي الأجنبي، الذي ينوي الاعتماد عليهم، إذ لم يستقر سوى على الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله والوافد الجديد الأرجنتيني جونزالو مارتينيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيتوريا يفاضل حاليًا بين الثلاثي المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والوافد الجديد الكوري الجنوبي كيم جيم سو.

"الرياضية" كذلك أكدت أن الرغبة الأولى لدى مدرب العالمي هي استبعاد الكوري الجنوبي، مع قيد الرباعي جونز، مايكون، مارتينيز وحمد الله.

يذكر أن كتيبة فيتوريا تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن السد القطري؛ صاحب الصدارة، بينما يحل الفريق الإيراني ثالثًا بثلاثي نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي دون أي نقاط.