تغريم النصر ورئيسه بسبب ديربي الرياض أمام الهلال

النصر خسر أمام الهلال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي النصر ورئيسه صفوان السويكت على خلفية أحداث مباراة ديربي الرياض أمام الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

النصر كان قد خسر أمام متصدر الدوري بأربعة أهداف مقبل هدف واحد في أولى جولات الدوري السعودي بعد عودته من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليبتعد عن الصدارة بفارق تسع نقاط قُلصت فيما بعد إلى ستة بخسارة الزعيم أمام الأهلي.

وكان النصر ورئيسه قد انتقدا بشدة حكم المباراة بينوا باستيان، وطالب النادي في بيان رسمي إقالة فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي.

المزيد من الفرق

لجنة الانضباط والأخلاق غرمت النادي بمبلغ 40 ألف ريال سعودي لإصداره بيانًا تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد، كما غُرم الرئيس بمبلغ 10 آلاف ريال لنشره تصريحًا تضمن إساءة لمسؤولي المباراة.