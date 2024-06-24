"النصر خائف من كذبة جويدو فينجا!" .. كواليس مثيرة في صفقة تشيزني

مفاجأة خطيرة من داخل النصر..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن كواليس خطيرة للغاية، من داخل نادي النصر السعودي؛ بشأن إحدى الصفقات العالمية "المحتملة"، خلال صيف العام الحالي.

النصر يريد تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ لتعويض "خيبات" الموسم الرياضي الماضي، الذي ودعه الفريق الأول بـ"صفر بطولات"، مع الاكتفاء بـ"وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الصرامي أوضح في تصريحات لـ"ركلة حرة"، مساء اليوم الإثنين، أن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر؛ هو الذي بدأ المفاوضات مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، يرفض إتمام صفقة تشيزني "الناشط في نادي يوفنتوس لإيطالي"؛ حيث قام بـ"إيقافها" فور توليه منصبه.

وأكد على أن الإدارة النصراوية، تشعر بـ"خوفٍ" شديد، من تكرار سيناريو صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل؛ بعد اختلاف الرأي بين فينحا وهييرو، بشأن التعاقد مع تشيزني.

ونقل سعود الصرامي عن مصدر نصراوي، بأن الإدارة لم توقع أي عقود ملزمة مع الحارس البولندي، حسب ما أكده لها الرئيس التنفيذي الإيطالي؛ لكن على الرغم من ذلك.. هُناك خوف من أن جويدو فينجا لا يقول الحقيقة، وأنه حصل على توقيع اللاعب بالفعل.

وحال توقيع تشيزني على عقود رسمية مع النصر، ثم تم التراجع عن الصفقة؛ فإن ذلك سيؤدي إلى عقوبات مالية ورياضية ضد النادي، مثلما حدث قبل عامين، عندما تم التوقيع مع أبو جبل، ثم التراجع عن ضمه؛ ليجد العالمي نفسه، مضطرًا إلى تعويض الحارس المصري بمبالغ ضخمة.