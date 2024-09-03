رسالة مثيرة إلى جماهير النصر تحسم جدل "عودة خالد بن فهد وقدوم الرئيس الثري"!

جماهير نادي النصر تحلم..

يبدو أن الأيام القادمة لن تكون سهلة أبدًا على نادي النصر السعودي وجماهيره، رغم النشاط الملحوظ في اليومين الأخيرين من الميركاتو الصيفي، والذي أغلق أبوابه رسميًا، مساء أمس الإثنين.

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النصر تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي؛ هم: الثلاثي البرازيلي بينتو وويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل، الفرنسي محمد سيماكان والسعودي سالم النجدي.

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وفي هذا السياق.. طلب الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش مساء اليوم الثلاثاء، من جماهير نادي النصر، بأن لا يحلموا كثيرًا؛ خاصة بعد الحراك الأخير في الميركاتو، والذي اعتبره البعض بداية التصحيح.

الدويش كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لن يرأس النصر ثري، ولن يكون له داعم.. تحلمون"، مشددًا على أن هذا الأمر بمثابة القرار النهائي، الذي لا يوجد فيه استئنافًا.

وخرجت بعض الأنباء عن عودة شخصيات نصراوية كبرى إلى النادي، خلال الأيام القادمة؛ على رأسهم الرمز الأمير خالد بن فهد، والذي أعلن ابتعاده عن الساحة الرياضية، بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

أيضًا.. قدّم إبراهيم المهيدب استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"؛ وسط تطلعات جماهيرية بأن يكون خليفته أحد رجال الأعمال الأثرياء، المنسوبين إلى هذا الكيان الرياضي الكبير.

لكن.. رسالة الدويش إلى جماهير النصر، بمثابة الضربة الكبرى التي أحبطت "الثورة المزعومة"، والتي حسمت الجدل؛ بالتأكيد على عدم عودة ابن فهد أو تولي رئيس ثري قيادة النادي.