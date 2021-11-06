"النصر خارج المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم"

أكد حمد الدبيخي، الناقد الرياضي ولاعب الاتفاق السابق، أن النصر أصبح خارج المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، مُطالبًا الإدارة والجميع في النادي بالاقتناع بذلك الأمر.

الفريق العاصمي لعب 9 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم فاز في 4 منهم وخسر مثلهم، وتعادل في واحدة، وقد أهدر الفريق 8 نقاط متتالية عقب الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ماذا قال الدبيخي عن أزمة النصر؟

لاعب الاتفاق السابق استبعد تمامًا النصر من حسابات المنافسة على لقب الدوري، بقوله "فترة توقف الدوري ستكون مفيدة للنصر، النادي وضع كل ثقله على دوري أبطال آسيا، الفريق تلقى صدمة كبيرة بالخروج من آسيا خاصة بعد ضم كل هؤلاء النجوم، وكل ما يحدث حاليًا هو من تبعات الخسارة أمام الهلال".

تابع "الفريق بحاجة لفترة التوقف الحالية وتحقيق انتصار أو اثنين ليتحسن وضع الفريق، كما حدث للشباب والتعاون، لكن عليهم الاقتناع أنهم خارج المنافسة على الدوري هذا الموسم، لقد ابتعد الفريق كثيرًا، يُمكنهم الفوز بالكأس ربما ووضعه هدفًا لهم".

أوضح أن مشكلة النصر تتخطى حسين عبد الغني، مشيرًا إلى أن إقالته كما يُطالب العديد من الجماهير والمتابعين لن يحل المشاكل الموجودة في الفريق.

إذ قال "البعض يُحاول حصر المشكلة أنها حسين عبد الغني وأن الحل في إقالته، وباعتقادي أن هذا لو حدث فهو يعني أن حسين عبد الغني أكبر من النصر، وهذا غير صحيح .. النادي لديه من المسؤولين من هم أكثر تأثيرًا من اللاعب السابق، وباعتقادي لو كان حسين بهذه القوة في التأثير لأوقف الصفقات الكبيرة، لكنه مجرد مدير تنفيذي في النادي".

وأتم "المشكلة الكبيرة في جلب عدد كبير من اللاعبين، الموسم الماضي مثلًا تألق خالد الغنام ولكنه وجد نفسه هذا الموسم لا يلعب، هذا بمثابة إخفاء لنجم قدمه الفريق في الموسم السابق".

هل خرج النصر من المنافسة فعلًا؟

أعتقد أن الدبيخي تسرع كثيرًا في إطلاق مثل هذا الحُكم القوي جدًا على حظوظ النصر في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2021-2022.

النصر يبتعد عن الاتحاد في الصدارة بفارق 10 نقاط، وقد تتقلص إلى 4 فقط حال حقق الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الطائي والهلال، ويُمكن القول أن 3 نقاط منهم شبه مضمونة والثلاثة الأخرى في الملعب.

سواء أصبح الفارق 6 أو 4 نقاط فهو ليس كبيرًا إلى تلك الدرجة التي تُخرج الفريق من المنافسة، خاصة أن المنافسين جميعًا مستواهم شهد تذبذبًا كبيرًا خلال الجولات الـ11 التي مضت من عُمر المسابقة.

وما يُعزز فرضية تواجد النصر في قلب المنافسة حتى الآن، المستوى الفني للفريق حين يكون في حالته النفسية والذهنية المعتادة والطبيعية، وباعتقادي أنه مجرد أن يتخلص من آثار الخروج من دوري أبطال آسيا سيستعيد مستواه على الصعيدين الفردي والجماعي ويعود لتحقيق النتائج القوية محليًا.

النصر يمتلك عددًا جيدًا من النجوم المحليين والأجانب ولديهم القدرة الكبيرة على صناعة الفارق .. الفريق يحتاج فقط للهدوء والتخلص من ضغوطات الخروج من آسيا ولدعمه من إعلامييه وجماهيره دون التشكيك بقدراته.

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