المدير التنفيذي للعالمي لم يتحمل الخسارة أمام الفيصلي

لم يتمالك حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، أعصابه بعد هزيمة فريقه أمام الفيصلي، فوقع بأزمة مع رجل أمن.

العالمي تلقى الهزيمة أمس الخميس، أمام العنابي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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هذه الهزيمة أغضبت الجماهير، في ظل وقوع المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس، في عديد الأخطاء على مدار المباراة، بجانب أن العالمي تقدم مبكرًا بعد مرور ثماني دقائق فقط، لكنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن حسين عبد الغني اشتبك مع أحد حراس الأمن في الملعب، واعتدى عليه ثم أجبره على ركوب حافلة الفريق، قبل أن تتدخل الجهات المختصة وتفصل بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن حارس الأمن بصدد تقديم شكوى رسمية ضد المدير التنفيذي للنصر في مركز الشرطة، لكن هناك محاولات من إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، مع مشرف الأمن، من أجل إقناعه بالاكتفاء باعتذار عبد الغني وإغلاق الموضوع بشكل ودي.

يذكر أن العالمي كان قد استهل مشواره في الموسم الجديد 2021-22 بالفوز أمام ضمك، برباعية مقابل هدف وحيد.

وبذلك يحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما يتصدر العنابي مؤقتًا بأربع نقاط.