"قلل من الأندية المنافسة وكشف عن إنجازاته مع العالمي" .. جويدو فينجا يعلنها: أنا حارس النصر الأول!

جويدو فينجا لم ينجُ من الهجوم الجماهيري منذ اليوم الأول مع النصر..

كشف الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، عن إنجازاته في النادي؛ على الرغم من الهجوم العنيف الذي يتعرض له، منذ توليه مهمته في صيف 2023.

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جماهير النصر حمّلت فينجا، مسؤولية خسارة جميع الألقاب الرسمية، منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن، مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه؛ خاصة بعد عديد الأزمات الإدارية، والتي أدت إلى "استقالة" رئيس النصر السابق إبراهيم المهيدب.

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وفي هذا السياق.. أشار فينجا في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي النصر، إلى أنه جاء لقلعة العالمي، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية "2023"، واكتمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ما جعله يهتم بأمورٍ أخرى غير الصفقات.

وأوضح الرئيس التنفيذي الإيطالي أنه قام بإنشاء غرفة ملابس جديدة للفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صالة ألعاب رياضية بأحدث التقنيات، ومنطقة طعام لدعم أخصائيي التغذية.

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وبالإضافة لذلك.. لفت جويدو فينجا إلى أنه قام بإصلاح مرافق التدريبات، مع إنشاء قناة النادي التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وجلب العديد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

وأكد فينجا أن أشهر العلامات التجارية في العالم، أصبحت راعية للنصر الآن، ما سمح بإدخال مبالغ مالية ضخمة للخزينة؛ تم استغلالها في التعاقدات الصيفية الماضية "2024"، بضم أبرز المواهب مثل الجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا، الذي كانت تطارده العديد من الأندية الأوروبية.

وأعلن فينجا إنشاء قسم كشافة جديدة للنصر؛ من أجل اكتشاف أبرز المواهب السعودية في جميع أنحاء البلاد؛ وضمها إلى النادي خلال الفترة القادمة.

وبلهجة قد يكون فيها تقليل من باقي أندية المملكة؛ قال: "العالم لا يعرف أي فريق سعودي سوى النصر.. نحن النادي الوحيد الذي نجسد رؤية الدولة"، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لعب دورًا بارزًا في نمو اسم قلعة العالمي.

وفي النهاية.. وصف جويدو فينجا نفسه بـ"حارس نادي النصر الأول"؛ فهو قد استلم منزلًا، يريد أن يحافظ عليه ويحسنه باستمرار؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر نهائي السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال "المركز الثالث" في مسابقتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.