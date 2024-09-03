هل تعرض النصر لـ"الخداع" من تشيلسي؟ .. تشكيك صادم في الصفقة الجديدة

لغز جديد في ميركاتو نادي النصر..

بعد هدوء كبير.. أغلق نادي النصر السعودي، الميركاتو الصيفي بـ"حراكٍ كبير"؛ وذلك بالتعاقد مع عدد من الصفقات، آخرهم النجم البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل.

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النصر تعاقد مع أنجيلو البالغ من العمر 19 سنة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه أمس الإثنين، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي.

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وفي هذا السياق.. سلطت صحيفة "آس" الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على انتقال أنجيلو إلى قلعة العالمي؛ واصفة إياه بـ"الصفقة الغريبة".

الصحيفة كشفت عن أن تشيلسي تعاقد مع أنجيلو، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق البرازيلي سانتوس، مقابل 15 مليون يورو، قبل أن تتم إعارته إلى ستراسبورج الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن الجناح البرازيلي الشاب، لم يقدّم المستوى المأمول منه، خلال فترة إعارته إلى ستراسبورج؛ حيث فشل في هز شباك المنافسين، مع الاكتفاء بصناعة 3 أهداف فقط إلى زملائه.

وأشارت إلى أن فشل أنجيلو جابرييل مع ستراسبورج؛ لم يمنع مسؤولي نادي تشيلسي من "بيعه" إلى النصر، في صيف العام الحالي، وبمبلغ مالي وصل إلى 23 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن العملاق الإنجليزي كسب مبلغ 8 ملايين يورو، من صفقة أنجيلو - بين الشراء والبيع -؛ وذلك بدون أن يلعب الجناح البرازيلي الشاب، أي دقيقة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.