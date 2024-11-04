حدد ضحيته من الأجانب .. النصر يستهدف فيكتور جيوكيريس وعقبتان أمام إتمام الصفقة

المهاجم مطلوب في عدة أندية أوروبية

بدأ النصر يضع خطط دعم الصفوف للموسم القادم مبكرًا جدًا، حيث أفادت صحيفة "أووجو" البرتغالية أنه يستهدف التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد.

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النصر خسر بطولتي السوبر السعوي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالفعل هذا الموسم، وقد ابتعد بفارق 6 نقاط عن الهلال في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولذا يرغب النادي في إعداد فريق قوي للمنافسة بجدية الموسم القادم ودعمه بعدد من اللاعبين على رأسهم مهاجم يلعب بجانب كريستيانو رونالدو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أن النصر لم يتواصل أبدًا بعد مع اللاعب السويدي أو ناديه، لكنه وضعه ضمن قائمة المرشحين للسعي خلفهم الصيف القادم، مشيرة إلى وجود عقبتين تُعيق إتمام الصفقة.

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الأولى هي قيمة الشرط الجزائي المرتفعة في عقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2028 والبالغة 100 مليون يورو، حيث أوضحت الصحيفة أن النصر لن يدفع هذا المبلغ ويأمل في التفاوض مع سبورتينج لتخفيضه، فيما الثانية هي رغبة اللاعب نفسه والتي قد تكون البقاء في القارة العجوز خاصة في ظل ارتباطه بعدد كبير من الأندية المهمة.

النصر، حسب الصحيفة، حدد بالفعل ضحية التعاقد مع جيوكيريس من لاعبيه الأجانب الحاليين، وهو البرازيلي أندرسون تاليسكا المرتبط معه بعقد ينتهي صيف 2026.