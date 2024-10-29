"عادوا للغطرسة واللامبالاة، أسماء بلا أفعال" .. هجوم نصراوي شديد اللهجة على نجوم النصر

التعادل المخيب مع الخلود فتح النار على اللاعبين

يبدو أن "شهر العسل" بين نجوم النصر والمدرب ستيفانو بيولي من جانب والجمهور والإعلام النصراوي من جانب آخر قد انتهى سريعًا بالتعادل المخيب أمام الخلود في آخر جولات دوري روشن السعودي.

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الجمهور شن هجومًا لاذعًا على اللاعبين والمدرب عقب إهدار نقطتين جديديتين واتساع الفارق مع الهلال في الصدارة إلى 6 نقاط، وقد زاد فهد الهريفي، لاعب الفريق المعتزل، من ثورة غضبهم بتوقع فشل الفريق في المنافسة على لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا النخبة.

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الناقد الرياضي، محمد الدويش، انضم للجموع الغاضبة ووصف اللاعبين بأنهم أسماء دون ألعاب ويلعبون بغطرسة ولامبالاة، وذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

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وأضاف "عادوا لما كانوا عليه مع كاسترو: عدم قتالية..عدم تغطية..سوء تركيز وخطأ تمرير.. استحواذ سلبي.. عادوا للمطرسة وعدم المبالاة.. يأخذون الملايين ولايقدّمون لجمهورهم سوى خيبة الأمل والفشل أسماء بلا أفعال .. فلوس بلا نفوس".

يُشار إلى أن النصر مقبل على مباراتين حاسمتين هذا الأسبوع، إذ سيُواجه التعاون مساء اليوم في ثمن نهائي كأس الملك، قبل أن يلعب الجمعة القادم ضد الهلال في واحدة من فرصة الأخيرة للعودة إلى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.