لاعب وسط النصر كان قريبًا من الرحيل في بداية الموسم الجاري

يرى هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي السابق، أن الفريق من الممكن أن يكتسب نجمًا مختلفًا من البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفريق، إذا تم تنفيذ ثلاثة أمور معه.

لاعب الوسط البرازيلي كان قد انضم لصفوف العالمي في صيف عام 2018، قادمًا من ساو باولو البرازيلي، لكنه كان قريبًا من الرحيل في نهاية الموسم الماضي.

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بيتروس كان سيرحل ليتم قيد الكوري الجنوبي كيم جين سو بدلًا منه، لكن تراجعت الإدارة السابقة عن القرار، بعدما أقنعت المدير الفني السابق روي فيتوريا بأهمية دوره بالفريق.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقعي ... لو تم اعطاء بيتروس الثقة واللعب موسم آخر مع النصر وركز مانيتنيز على تكثيف العمل اللياقي طوال الموسم وعمل مسلي على التعامل بحزم مع لائحةالانضباط ضد اي لاعب لايعطي النصر مثلما يأخذمنه اتوقع تشاهدون بيتريوس نجماًمختلف عما شاهدناه سابقاً".

واختتم: "بالانضباط تضمن تنافس النجوم دائماً".

توقعي ...

لو تم اعطاء بيتروس الثقة واللعب موسم آخر مع النصر وركز مانيتنيز على تكثيف العمل اللياقي طوال الموسم وعمل مسلي على التعامل بحزم مع لائحةالانضباط ضد اي لاعب لايعطي النصر مثلما يأخذمنه اتوقع تشاهدون بيتريوس نجماًمختلف عما شاهدناه سابقاً

(بالانضباط تضمن تنافس النجوم دائماً) pic.twitter.com/iMJz7Obkgf — هاشم سرور (@Hashem_S6) May 18, 2021

النصر عانى في الموسم الحالي من غياب الانضباط عن الفريق، والذي أدى لرحيل عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة، بعد اتهامه بتفكك الفريق وعدم قدرته على السيطرة على المشكلات، وتعيين حسين عبد الغني بدلًا منه.

يذكر أن بيتروس شارك في 32 مباراة مع العالمي بالموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل منها ثمانية أهداف، وصنع اثنين آخرين.