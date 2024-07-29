"بتوقيع أحد شبيحة كاسترو" .. المريسل يتوقع مصيرًا مظلمًا لمدرب النصر بعد التقليل من دوري روشن!

رباعية بورتو تفتح النار على لويس كاسترو..

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أن مستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بات على المحك، بعد الخسارة الأليمة برباعية من بورتو البرتغالي.

ورغم كونها مباراة ودية، إلا أن النصر قدم أداءً متواضعًا اتسم بالأخطاء الدفاعية الفادحة، ليستقبل أربعة أهداف من منافسه البرتغالي، خلال الشوط الأول فقط، فيما قرر كاسترو مفاجأة الجميع بإشراك الحارس الشاب نواف العقيدي في لقاء بورتو، بعد خمسة شهور من الإيقاف، وهو الأمر الذي لاقى نصيبه من الانتقادات الجماهيرية.

وذكر المريسل، في رسالة عبر منصة (إكس)، "قبل بدء الموسم بإسبوعين، النصراويون يعيشون قلقًا نفسيًا تسبب به السيد لويس كاسترو، هذه حقيقة وواقع للأسف الشديد، والأكثر أسفًا، أن كل المعطيات تقول إن كاسترو سيُقال لا محالة، فلهذا من الأفضل إصدار هذا القرار الآن.. التوقيع: أحد شبيحة كاسترو سابقًا".

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وفي تغريدة أخرى، استعان المريسل بردود أفعال الجماهير البرتغالية، التي باتت تسخر من تصريح سابق للنجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن الدوري السعودي، وقوله إنه سيصبح من أفضل الدوريات في العالم، معلقًا "سبحان الله، للتو أتحدث في المساحة عن النتائج السلبية التي ممكن تكون صورة سيئة للدوري السعودي من خلال نتائج أهم براندات الدوري، والنصر لاشك أهم براند، لأن لديه رونالدو، ونقول: براندات الدوري تحتاج العمل، وأهما النصر والاتحاد والهلال والأهلي، أنقذوا ما يمكن إنقاذه"، في رسالة إلى سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب.

وكانت لجنة الاستقطاب قد وجهت صدمة لناديي الهلال والنصر، مع بدء فترة المييركاتو الصيفي، بقرارها بعدم دعم الناديين بالصفقات، بداعي استنفاد الميزانية الخاصة بهما في تعاقدات الموسم الماضي.