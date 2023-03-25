النصر به عمداء العالم؟ "إنجازات مضحكة وفقر بطولات!"

مر على نادي النصر حتى الآن 3 لاعبين حصلوا على لقب عميد لاعبي العالم

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أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر إنجازًا تاريخيًا له، بعدما نجح أن يصبح عميد لاعبي العالم، بوصوله إلى المشاركة رقم 197 في تاريخه.

ونشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يُشير فيها إلى أن نادي النصر هو نادي عمداء العالم، بداية من ماجد عبد الله، مرورًا بالكويتي بدر المطوع، ثم رونالدو.

وعلق الدويش قائلًا: "من الكويت إلى البرتغال، عميد لاعبي العالم عالمي!".

ورد الإعلامي صالح الحناكي على الدويش قائلًا: "هذه نتائج فقر البطولات في الفريق المحلي، البحث عن إنجازات مضحكة، فما علاقة النادي بمباريات رونالدو مع منتخب بلده أو المطوع".

واختتم الحناكي تغريدته قائلًا: "حتى ماجد ليس الأكثر بل محمد الدعيع، واللعب للمنتخب ليس إنجازًا بحد ذاته، فهو مجرد رقم، المهم ما هو المردود والفائدة للمنتخب".

Shahid