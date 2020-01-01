فيتوريا: لا يهمنا التاريخ، فلسفة النصر هي اللعب بالعقل والقلب معًا

النصر يستعد لخوض لقاء الموسم

يستعد النصر السعودي لخوض مباراة الموسم مساء غدٍ السبت في العاصمة القطرية الدوحة، ذلك حين يلتقي برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المباراة الأخيرة في مشوار فرق غرب آسيا في البطولة قبل اللقاء النهائي المقرر لعبه أمام المتأهل من مسار أندية شرق القارة في ديسمبر القادم.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سيلعب نصف النهائي أمام الفريق الذي تأهل لهذا الدور ثلاث مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، لكن مدربه روي فيتوريا أكد أن ذلك لا يهمه أبدًا، واصفًا التاريخ بأنه مهم فقط لكتابة القصص وروايتها.

المدرب البرتغالي أضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لا يهمنا التاريخ وكم مرة تأهل برسبوليس لنصف النهائي، إن نظرت للتاريخ سأرى النصر لم يلعب في تلك المرحلة طوال الـ16 عامًا الأخيرة، التاريخ لكتابة ورواية القصص فيما المباريات تُحسم على أرض الملعب خلال 90 دقيقة، تُحسم بالجهد واللعب لا بالماضي".

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واصل "سعداء بالتواجد هنا، كنا نريد التأهل لتلك المرحلة، والفريقان يمتلكان طموح التأهل للنهائي، ندرك مدى صعوبة اللقاء وأنه سيكون أمام فريق قوي يلعب بروح وحماس وجماعية ممتازة، لقاء الغد بمثابة النهائي وأتوقعه مثيرًا للغاية ونحن على أتم الاستعداد له".

"نلعب بثقة كبيرة منذ البداية، لكن أيضًا باحترام كامل للمنافسين، الثقة مهمة للاعبين لكن يجب أن نتحلى بالتوازن من خلال بذل أقصى جهد في المباريات الكبيرة بجانب التركيز العالي".

فيتوريا تحدث عن فلسفة النصر في اللعب، قائلًا "الثقة شيء نشعر به داخلنا، لكن فلسفة النصر تعتمد على اللعب بالعقل والقلب معًا، لأن الاعتماد على القلب فقط دون تفكير بالعقل ليس جيدًا، واللعب بالعقل دون القلب والحب سيؤدي إلى الفشل. هذا ما نحاول إيصاله للجميع في البطولة".

وأتم قائلًا حول ظروف البطولة "نعيش ظروفًا صعبة جدًا، نُمضي أوقاتنا بين غرف نومنا وملعب التدريب وهذا ليس سهلًا أبدًا لكنه أظهر مدى احترافية اللاعبين، لعب عدد كثير من المباريات في فترة قليلة صعب كذلك، لكن لاعبي النصر وجميع العناصر العاملة في الأجهزة الخاصة بالفريق قدمت عملًا رائعًا".