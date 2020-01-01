الاتحاد الآسيوي يُبعد هداف برسبوليس عن مواجهة النصر ويُوقفه 6 أشهر

صدمة كبيرة للفريق الإيراني

تلقى برسبوليس الإيراني صدمة كبيرة قبل ساعات قليلة من مواجهته الحاسمة أمام النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، ذلك بعدما أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف مهاجمه وهدافه عيسى آل كثير لمدة 6 أشهر بسبب ما رأته اللجنة تصرفًا عنصريًا من جانبه تجاه باختاكور الأوزبكي.

وجاء في حيثيات القرار أن الاتحاد الآسيوي قرر إيقاف آل كثير عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق كذلك تغريم اللاعب مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، بعدما اعتبر احتفاله بهدفه أمام باختاكور الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بأنه تصرف يحتوي على تمييز.

وأضاف بين الاتحاد "تنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييز أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة".

يُشار إلى أن المهاجم صاحب الـ30 عامًا هو هداف برسبوليس في دوري أبطال آسيا هذا الموسم برصيد 4 أهداف، وغيابه سيكون مؤثر جدًا على هجوم الفريق خلال مواجهة النصر مساء اليوم في الدوحة.

المنسق الإعلامي لبرسبوليس علي رضا أشرف وجه اتهامًا صريحًا للاتحاد الآسيوي بتعمد إلحاق الضرر بفريقه لمساعدة النصر على التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "طلب منا الاتحاد الآسيوي تفسيرًا لفرحة آل كثير الشديدة بعد هدفه ضد باختاكور، وقد رددنا عليه برسالة من 4 صفحات ومقاطع فيديو لاحتفالات عيسى خلال السنوات السابقة".

أضاف "أوضحنا لهم أن تلك الاحتفالات معتاد المهاجم على القيام بها ولا يقصد بها أي عنصرية أو تمييز أو إساءة تجاه أي شخص أو مجموعة عرقية، وقد أكد اللاعب نفسه أن تلك الاحتفالات مهداة لابن أخيه".

أتم "كل شيء كان واضحًا وعيسى احتفل بنفس الطريقة أمام السد والشارقة، كان يمكن للاتحاد الآسيوي بسهولة التأكد من كل ذلك، لكن كان بإمكاننا أن نُخمن منذ البداية أن الاتحاد الآسيوي سيتخذ قرارًا غريبًا تحت ضغط كبير من دولة معينة لديها دومًا قوة غريبة وتريد من ممثلها الوصول للنهائي. إنه أمر سخيف حقًا ولا يمكننا الحديث أكثر من ذلك".