مارتينيز الأبرز .. ماذا قدم لاعبو النصر الجدد في دوري أبطال آسيا؟

الفريق السعودي استفاد جيدًا من صفقاته الجديدة

نجح النصر السعودي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيلعب مساء غدٍ السبت أمام برسبوليس الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، وحال انتصاره سيتأهل للمباراة النهائية وينتظر المتأهل من مسار شرق آسيا.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يُعد الفريق الأكثر استفادة من الصفقات الجديدة في دوري أبطال آسيا 2020 بعد استكماله، إذ اتضحت بصورة لا تقبل النقاش بصمة اللاعبين الجدد على مشوار الفريق حتى آخر مباريات مسار غرب آسيا.

النصر تعاقد مع عديد اللاعبين المحليين خلال الصيف الحالي، وعلى رأسهم الثنائي عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم من الأهلي والشباب، بجانب لاعبين أجنبيين هما كيم جين سو وجونزالو مارتينيز، وقد اختار المدرب روي فيتوريا قيد 8 لاعبين جدد في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا وقد استبعد الظهير الأيسر الكوري الجنوبي.

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وساعد حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 فيتوريا على منح الفرصة للجميع تقريبًا في آخر مباراتين من دور المجموعات، وقد تعادل مع السد 1-1 في صراع الصدارة وخسر أمام العين 1-0 دون أن يتأثر وضعه في المجموعة.

الأرجنتيني مارتينيز هو الأفضل بين لاعبي النصر الجدد خلال البطولة، إذ لعب المباريات الستة كاملة وقد سجل هدفًا وصنع آخر وأظهر أداءً مميزًا للغاية في مركز صناعة اللعب والتحرك خلف المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

نجم وسط الشباب "الصليهم" لعب 5 مباريات وبعدد دقائق بلغ 404 يتفوق على الخاص بمارتينيز (380 دقيقة)، وقد كان خلالهم دينامو خط الوسط الذي لا يكل ولا يمل، ويُمكن التأكيد على أن صاحب الـ26 عامًا قدم ما يدعم التوقع له بمستقبل مبهر مع النصر خلال المواسم القادمة.

الجناح المتميز "عسيري" لعب 5 مباريات مع النصر في دوري أبطال آسيا 2020، بواقع 269 دقيقة، وقد سجل هدفًا حاسمًا ضد فريقه السابق في ربع النهائي أكد به التقدم بهدف مارتينيز والتأهل للنصف نهائي.

المدرب البرتغالي منح الثنائي علي لاجامي وأسامة الخلف فرصة لعب مباراة واحدة في دوري الأبطال كانت أمام العين وقد ظهرا بمستوى طيب جدًا، فيما لعب عبد العزيز العلاوي 30 دقيقة خلال نفس اللقاء.

ويُعد حارس المرمى أمين بخاري القادم من اتحاد جدة هو الوحيد من اللاعبين الجدد الذي لم يلعب مع النصر في دوري الأبطال نظرًا لاعتماد فيتوريا على براد جونز ومن ثم وليد عبد الله.

والمتابع لمباريات النصر في الدوحة يُلاحظ تمامًا تحسن جودة اللاعب المحلي في الفريق، إذ تراجع الاعتماد على اللاعبين الأجانب وحقيقة أنهم العناصر الأهم في تشكيل الفريق، خاصة بعد الأداء الممتاز للثنائي الجديد عسيري والصليهم، بجانب خالد الغنام وعبد الرحمن الدوسري.