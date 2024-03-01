باستخدام اسم الحزم .. طريقة مبتكرة من نجم الأهلي السابق للسخرية من النصر!

شاهد كيف سخر نجم الأهلي السابق من النصر

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سخر أحد نجوم النادي الأهلي السابقين من نادي النصر، بعد تعثر الفريق أمام الحزم بالتعادل أمامه في دوري روشن السعودي، وذلك بطريقة مبتكرة!

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وتعادل النصر مع الحزم بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وانتقد خالد قهوجي نجم الأهلي السابق، مستوى لاعبي النصر بسخرية، عبر برنامج "الديوانية" المذاع على القنوات الرياضية، حيث قال: "يبدو أن النصر في بداية تحضيره للمباراة قرأ اسم الحزم بالعكس ليُصبح (مزح)".

وواصل قهوجي انتقاده للاعبي العالمي، حيث قال: "لاعبو النصر يتحملون مسؤولية التعادل، خاصة على المستوى الدفاعي الذي ظهر بشكل غير مقنع".

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واختتم خالد تصريحاته، مشددًا على أن الأخطاء الدفاعية دائمًا ما تتكرر في المباريات، ولكن الانتصارات كانت تغطي على كل تلك المشاكل.

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