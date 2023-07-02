النصر أنهى كل شيء .. خطوة واحدة للإعلان عن المدرب الجديد

تعرف على مدرب النصر الجديد

يبدو أن نادي النصر أصبح على بُعد خطوات قليلة للإعلان عن مدرب الفريق الجديد الذي سيقوده، بداية من الموسم المقبل، ويقود معسكر الفريق بالبرتغال.

ويقيم نادي النصر معسكره بالبرتغال استعدادًا للموسم المقبل، حيث سينطلق بعد نهايته إلى اليابان من أجل الجولة الآسيوية للفريق، قبل عودته إلى الرياض.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن مؤسسة النصر غير الربحية قامت بإنهاء حجوزات المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى البرتغال رفقة كامل طاقمه الفني، من أجل اللحاق بمعسكر الفريق الإعدادي.

وأضاف الموقع أن إدارة النصر اشترطت على كاسترو إحضار طاقم فني متكامل من محلل ومعد بدني ومدرب لياقة ومساعدين وأيضًا مدرب حراس، وهو الأمر الذي التزم به المدرب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع كاسترو خلال الساعات المقبلة، عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.