النصر أم ليون؟ خطط ريال مدريد تُطيح بمودريتش وبنزيما خارج النادي

النادي الإسباني يبحث عن ضحية

طفرة جديدة يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للقيام بها، ولكنها ستتطلب ظهور بعض الضحايا، فهل يكون كريم بنزيما هو الضحية؟

الرئيس فلورنتينو بيريز تعاقد مؤخرًا مع الشاب البرازيلي إندريك الذي سينضم لريال في صيف عام 2024 عندما يكون عمره 18 سنة، بينما يحاول الحصول على خدمات جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وسط منافسة من مانشستر سيتي وليفربول.

الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول قال لقناة "El Chiringuito TV" إن هذه الخطة ستتطلب التخلي عن واحد من الثلاثي كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وأشار إلى أن أحد هؤلاء اللاعبين سيغادر ريال بنهاية الموسم الحالي، ليظهر اسم بنزيما كالمرشح الأول باعتبار أن إندريك سيكون خليفته بهجوم الفريق.

ولحين وصول المهاجم البرازيلي للفريق، قد يلجأ ريال إلى أحد الحلول المؤقتة مثل ريتشارليسون مهاجم توتنهام الذي ارتبط بالنادي الموسم الماضي بعد انضمامه للفريق اللندني.

وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية عودة بنزيما إلى فريقه السابق ليون، حيث سبق أن تحدث عن هذه الاحتمالية أكثر من مرة، بل وقام بتقديم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم على ملعب الفريق قبل مواجهة نيس بالدوري الفرنسي في نوفمبر الماضي.

وأما بالنسبة لخط الوسط، فتشير التوقعات إلى أن توني كروس هو الأقرب للرحيل في حالة إتمام التعاقد مع بيلينجهام بنجاح، رغم اعتباره أصغر من مودريتش وبنزيما حيث يبلغ من العمر 33 سنة.

جدير بالذكر أن كروس ومودريتش ارتبطا مؤخرًا باللحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي، وهو الأمر الذي تم نفيه من بعض الصحف.