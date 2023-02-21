النصر أصبح مدرسة ..كريستيانو رونالدو يُجبر اللاعبين على اتباع نظامه الخاص!

تغير واضح في الفريق ولكن خارج الملعب

كشف خوسيه بليسا خبير التغذية بنادي النصر السعودي، عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النهوض بالنواحي البدنية بالفريق منذ قدومه.

الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لرونالدو على الملعب في الوقت الحالي منذ انتقاله للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضي، ولكنه قرر ترك بصمته خارج الملعب أيضًا، بإجبار زملائه في النصر على تحسين نظامهم الغذائي والتدريب بشكل أفضل باتباع برنامجه الخاص للتغذية.

وقال بليسا في تصريحات نشرها موقع "SportBible":"كريستيانو يساعدني كثيرًا، لأننا لم نعد قادرين على تعليمه أي شيء، لقد أنشأ مدرسة من حوله، يفعل باقي اللاعبين ما يقوم به لتحسين المستوى ومعدلات اللياقة".

وأضاف:"اللاعبون يتدربون بشكل مكثف كما أن النظام الغذائي الخاص بهم أصبح أكثر صرامة، لم أر ناديًا كهذا يتحسن فيه اللاعبون عمليًا بنسبة 90% في تكوين أجسامهم بكل مرة أراهم فيها، الآن لديهم دهون أقل وعضلات أكثر، العمل معهم أصبح رفاهية".

يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بلعب تمريرتين حاسمتين منذ انتقاله للفريق في يناير.