النصر تعرض لموقف صعب في الصين

SHAHID

وصف الناقد الرياضي فهيد الشمري نادي النصر السعودي بأنه ريال مدريد آسيا، مشيرًا إلى أنه أصبح مطلوبًا لمواجهته من الفرق الآسيوية.

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النصر توجه إلى الصين هذا الأسبوع حيث كان من المفترض أن يخوض مباراتين وديتين يومي 24 و28 يناير، لكن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع النادي أعلنا أمس تأجيل المباراتين بسبب إصابة كريستيانو رونالدو وعدم قدرته على اللعب.

النجم البرتغالي اعتذر لجمهوره الصيني ووعدهم بالعودة من جديد في موعد لاحق، مشيرًا إلى أنه يشعر مثلهم بالحزن لإلغاء المباراتين.

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الشمري أكد عبر برنامج "برا الـ18" أن وجود المحترفين الكبار في النصر وعلى رأسهم رونالدو جعل الأندية الآسيوية ترغب في مواجهته مثلما يحدث في أوروبا مع ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف "وجود المحترفين مثل كريستيانو يجعل أنظار العالم تتجه نحو النصر، الفريق بعد التعاقد مع رونالدو اختلف تمامًا من حيث المتابعة وتلك قيمة اللاعب داخل وخارج الملعب، الأندية الآسيوية تريد مواجهة الفريق مثلما يحدث في أوروبا مع ريال مدريد وبرشلونة".

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